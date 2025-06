Engenheiro é vítima de latrocínio em São Paulo Criminosos invadiram residência, roubaram e fugiram com joias Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/06/2025 - 17h44 (Atualizado em 05/06/2025 - 17h44 ) twitter

Engenheiro é morto durante assalto dentro de casa, em São Paulo

Um engenheiro foi assassinado durante um assalto à sua residência na zona oeste de São Paulo. O crime, que envolveu o roubo de joias, foi registrado como latrocínio. As autoridades ainda buscam identificar os responsáveis pela invasão e fuga.

Os criminosos, que passaram menos de dez minutos na casa, foram flagrados por uma câmera de segurança ao escaparem em um carro cinza. Este veículo posteriormente foi localizado abandonado a uma curta distância do local do crime. Francisco Filippo, a vítima, tinha 58 anos e atuava como engenheiro e empresário no setor da construção civil. Ele era casado e pai de dois filhos. De acordo com a polícia, não houve reação por parte da vítima, mesmo assim, ele foi morto.

