Família é presa em São Paulo por suspeita de fraudes bancárias contra médicos Operação policial desmantela grupo especializado em crimes virtuais na zona leste Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/06/2025 - 17h38 (Atualizado em 17/06/2025 - 17h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Cinco pessoas da mesma família são presas por suspeita de invadir contas bancárias de médicos

Cinco membros de uma família foram presos em São Paulo sob suspeita de participação em um esquema de fraudes bancárias contra médicos do Rio Grande do Sul. A operação foi conduzida pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul com o apoio da polícia paulista, ocorrendo no bairro Cidade Tiradentes, zona leste da capital.

Entre os detidos estão uma mulher de 28 anos, apontada como líder do grupo, seu companheiro, dois irmãos e um cunhado. A investigação começou em janeiro após um médico gaúcho denunciar invasão de sua conta de e-mail e perfil no portal GOV.BR. Os criminosos tentaram transferir mais de R$700 mil da conta do médico e abriram contas fraudulentas em seu nome.

Além deste caso, outros quatro médicos foram vítimas, totalizando prejuízos de aproximadamente R$90 mil.

Assista ao vídeo - Cinco pessoas da mesma família são presas por suspeita de invadir contas bancárias de médicos

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!