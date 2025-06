Feriado prolongado altera funcionamento de bancos e agências do INSS Alguns serviços continuam a funcionar pela internet Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/06/2025 - 10h49 (Atualizado em 18/06/2025 - 10h49 ) twitter

Veja como será o funcionamento de bancos e agências do INSS no feriado prolongado

O feriado prolongado impactará o funcionamento de serviços em várias cidades brasileiras. Bancos estarão fechados na quinta-feira, mas reabrirão na sexta, exceto em locais com feriado estadual ou municipal.

Contas com vencimento no dia 19 poderão ser quitadas até a próxima segunda-feira, enquanto tributos devem ser pagos antecipadamente. As agências do INSS não funcionarão na quinta e sexta-feira, mas alguns serviços estarão disponíveis pelo aplicativo Meu INSS.

