Fernando Diniz assume comando do Vasco em nova tentativa de recuperação Técnico enfrenta desafio de encerrar sequência negativa do time carioca Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/05/2025 - 17h45 (Atualizado em 15/05/2025 - 17h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Vasco apresenta Fernando Diniz como novo técnico da equipe

O Vasco apresentou oficialmente Fernando Diniz como novo técnico da equipe nesta quinta-feira (15). Retornando para sua segunda passagem pelo clube carioca, Diniz tem a missão de tirar o time da crise atual, marcada por nove jogos sem vitória, incluindo uma derrota recente para o Lanús pela Copa Sul-Americana.

Em sua primeira passagem pelo Vasco em 2021, Diniz não conseguiu levar o time de volta à Série A. Agora, ele recebeu a camisa 10 durante a apresentação no centro de treinamento na zona oeste do Rio de Janeiro, simbolizando sua confiança e liderança.

O próximo desafio do técnico é preparar a equipe para enfrentar o Fortaleza no Brasileirão, em um jogo crucial que será realizado em casa no sábado. O Vasco está na zona de rebaixamento e precisa urgentemente de uma vitória. A RECORD transmitirá o jogo ao vivo com exclusividade na TV aberta a partir das 18 horas, com cobertura completa disponível no R7 e no PlayPlus.

Assista em vídeo - Vasco apresenta Fernando Diniz como novo técnico da equipe

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!