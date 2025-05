Frente fria traz possibilidade de neve ao Sul do Brasil Temperaturas caem e podem atingir zero grau na Serra Gaúcha e Catarinense Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 28/05/2025 - 17h26 (Atualizado em 28/05/2025 - 17h26 ) twitter

Região Sul tem previsão de neve para a madrugada

A chegada de uma frente fria ao sul do Brasil trouxe temperaturas baixas, com previsão de neve no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Cidades como Santa Cruz do Sul, São Borja e Uruguaiana enfrentam alagamentos devido aos temporais que começaram na terça-feira (27).

Alegrete registrou chuvas intensas, acumulando o volume esperado para o mês em apenas 48 horas. As temperaturas podem cair abaixo de zero, especialmente nas serras Gaúcha e Catarinense, onde há maior chance de nevar. A frente fria deve seguir para as regiões sudeste e centro-oeste nos próximos dias.

