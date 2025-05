Frio intenso atinge diversas regiões do Brasil Mínimas recordes no ano foram registradas em Goiás Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/05/2025 - 17h47 (Atualizado em 30/05/2025 - 17h47 ) twitter

Frio intenso atinge várias regiões do Brasil nesta sexta-feira (30)

O Brasil vivenciou o dia mais frio do ano em várias regiões nesta sexta-feira (30). No sul de Goiás, as temperaturas atingiram mínimas de 8ºC, enquanto a capital, Goiânia, registrou 13ºC. Em Mato Grosso do Sul, houve relatos de geada e, em Itapira, São Paulo, as temperaturas caíram abaixo de zero.

No Sul do país, a cidade de São Joaquim (SC) apresentou um cenário coberto de neve, proporcionando diversão para os moradores. Em Bom Jardim da Serra (SC), a Polícia Militar Rodoviária aplicou sal na SC-390 para prevenir acidentes após a queda de neve.

