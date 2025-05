Frio intenso atinge Sul e Serra Gaúcha registra sensação térmica negativa Ciclone extratropical potencializa frio no sul do Brasil Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 29/05/2025 - 10h42 (Atualizado em 29/05/2025 - 10h42 ) twitter

Frio se intensifica no Sul, e Serra Gaúcha tem sensação térmica abaixo de zero

O frio chegou em boa parte do Brasil, especialmente na Serra Gaúcha. Em Bom Jesus, as temperaturas caíram para dois graus durante a madrugada, com sensação térmica de dois graus negativos. A tão esperada neve não apareceu, mas ainda há previsão para sua ocorrência.

Esse clima gelado é intensificado por um ciclone extratropical em alto mar, que também provoca ventos no litoral gaúcho. Durante o dia, as temperaturas nos pontos mais altos da região não devem ultrapassar sete graus.

