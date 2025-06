Governo Federal planeja novas regras para balonismo no Brasil Ministério do Turismo discutirá regulamentação após mortes em acidentes Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/06/2025 - 12h27 (Atualizado em 23/06/2025 - 12h27 ) twitter

Governo quer regulamentar balonismo no Brasil após duas tragédias em uma semana

Após dois acidentes com balões turísticos resultarem em nove mortes, o governo federal pretende modificar a regulamentação do balonismo no país. O Ministério do Turismo convocará reuniões com entidades do setor para tratar do tema.

Atualmente, o balonismo é classificado pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) como uma atividade aerodesportiva. Os voos são realizados sob responsabilidade dos próprios envolvidos, sem exigências de habilitação específica para os pilotos ou certificação técnica adequada para os balões.

