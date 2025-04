Governo lança novas funções no Programa Celular Seguro Bloqueio total e modo recuperação são as novidades para vítimas de roubo Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/04/2025 - 12h54 (Atualizado em 08/04/2025 - 12h54 ) twitter

Programa Celular Seguro tem novas funções contra roubo

O governo federal introduziu duas novas funcionalidades no Programa Celular Seguro para auxiliar vítimas de roubo ou furto de celulares.

Os usuários podem utilizar o aplicativo ou site do programa para ativar o bloqueio total, que desativa a linha, bloqueia contas vinculadas e torna o aparelho inutilizável.

Além disso, o modo recuperação mantém o dispositivo em funcionamento enquanto insere seu número de identificação em uma lista de monitoramento.

Se uma nova linha for ativada no celular roubado, o usuário recebe uma mensagem de WhatsApp solicitando a entrega do aparelho em uma delegacia.

