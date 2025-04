Governo lança RG para cães e gatos e ações de castração animal Documento gratuito visa facilitar acesso a serviços públicos para animais Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/04/2025 - 12h47 (Atualizado em 17/04/2025 - 12h47 ) twitter

Governo lança RG para cães e gatos e anuncia ações de castração animal pelo país

O governo federal lançou o RG animal, um documento gratuito que permitirá aos tutores registrar seus cães e gatos para facilitar o acesso a serviços públicos.

Além disso, medidas de castração serão implementadas em todo o país para controlar a reprodução dos animais domésticos.

De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, existem mais casas com cães e gatos do que com crianças de até 14 anos. O anúncio ocorreu no Palácio do Planalto.

