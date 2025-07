Hamas rouba suprimentos de palestinos após ajuda humanitária Vídeo divulgado por Israel mostra palestinos sendo escoltados por militantes armados Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/07/2025 - 17h24 (Atualizado em 24/07/2025 - 17h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Hamas é acusado de roubar comida destinada a civis

Um porta-voz do exército de Israel divulgou um vídeo onde palestinos aparecem sem roupas, sendo escoltados por homens armados que seriam militantes do Hamas. Segundo relatos, eles voltavam de um centro de distribuição de ajuda humanitária quando foram interceptados, agredidos e tiveram seus suprimentos roubados. Não há confirmação sobre a data e o local em que as imagens foram registradas.

Assista ao vídeo - Hamas é acusado de roubar comida destinada a civis

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!