Homens mascarados roubam mais de R$ 50 mil de casa de câmbio no Rio de Janeiro Câmeras de segurança registraram a chegada dos criminosos, que já conheciam a rotina da casa de câmbio por serem ex-funcionários Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 06/06/2025 - 18h15

Homens mascarados roubam mais de R$ 50 mil de casa de câmbio em shopping no Rio de Janeiro

Dois homens foram presos suspeitos de roubar uma casa de câmbio em um shopping no Rio de Janeiro. Eles aproveitaram um evento de cosplay para entrar disfarçados com máscaras no local. As câmeras de segurança registraram a chegada dos criminosos, que eram ex-funcionários e já conheciam a rotina da casa de câmbio.

Durante o roubo, foram levados mais de R$ 50 mil em espécie e barras de ouro. Um dos envolvidos foi identificado por duas pintas no pescoço e, durante o interrogatório, revelou a identidade do outro participante da ação criminosa. Ambos enfrentam agora acusações de roubo qualificado.

