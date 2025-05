Incêndio em fábrica de explosivos no Espírito Santo resulta em morte Explosão lança destroços e afeta residências próximas Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/05/2025 - 18h03 (Atualizado em 21/05/2025 - 18h03 ) twitter

Uma pessoa morre em incêndio em fábrica de explosivos no Espírito Santo

Um incêndio em uma fábrica de explosivos no norte do Espírito Santo resultou na morte de uma pessoa e deixou outra gravemente ferida. A explosão lançou destroços a uma grande distância, impactando residências nas proximidades.

A polícia está conduzindo uma investigação para determinar as causas do incêndio. Imagens do local mostram a extensão dos danos causados pela explosão.

