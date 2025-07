Inscrições para o Fies começam com 74 mil vagas disponíveis Candidatos têm até sexta-feira (18) para se inscrever pelo portal Acesso Único no site do MEC Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/07/2025 - 10h37 (Atualizado em 14/07/2025 - 10h37 ) twitter

Inscrições para o Fies começam nesta segunda (14) com 74 mil vagas disponíveis em todo o país

O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) iniciou suas inscrições nesta segunda-feira (14), oferecendo um total de 74 mil vagas em todo o Brasil. São Paulo lidera com o maior número de oportunidades. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas até sexta-feira pelo portal Acesso Único no site do Ministério da Educação (MEC).

Para participar, é necessário ter realizado pelo menos uma edição do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) desde 2010, com uma pontuação mínima de 450 pontos. Além disso, a renda familiar dos candidatos não deve exceder três salários mínimos. O resultado da pré-seleção será divulgado no dia 29 de julho.

