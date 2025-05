INSS notificará beneficiários afetados por descontos irregulares Notificações ocorrerão pelo aplicativo Meu INSS para cerca de 9 milhões de pessoas Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/05/2025 - 17h58 (Atualizado em 08/05/2025 - 17h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

INSS vai notificar prejudicados por descontos irregulares a partir da próxima semana

O INSS começará a notificar aposentados e pensionistas que sofreram descontos irregulares em seus benefícios. A comunicação será feita exclusivamente através do aplicativo oficial Meu INSS, sem contatos por telefone ou SMS.

O presidente do INSS, Gilberto Waller, informou que a notificação começará na próxima terça-feira e atingirá cerca de 9 milhões de beneficiários. As associações envolvidas terão 15 dias para comprovar a autorização dos descontos. Caso não consigam, o ressarcimento será realizado para aqueles que solicitarem. Os descontos questionáveis começaram a ser aplicados em março de 2020, e a intenção do governo é iniciar o ressarcimento ainda em maio.

Assista em vídeo - INSS vai notificar prejudicados por descontos irregulares a partir da próxima semana

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!