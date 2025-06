Irã retalia com mísseis bases militares dos EUA no Oriente Médio Ataques levam países a fecharem espaço aéreo na região Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/06/2025 - 18h01 (Atualizado em 23/06/2025 - 18h01 ) twitter

Irã responde a ataque dos EUA com bombardeios em bases militares americanas no Oriente Médio

Hoje, o Irã lançou mísseis contra instalações militares dos Estados Unidos no Oriente Médio em resposta a um ataque americano. No Catar, as defesas aéreas conseguiram interceptar alguns dos foguetes, enquanto seis mísseis iranianos atingiram uma das bases americanas. O presidente Donald Trump declarou que não houve feridos nestes ataques. Além disso, surgiram relatos de ataques nas bases dos EUA localizadas no Iraque, levando os militares a buscar abrigo.

Como precaução, vários países do Oriente Médio fecharam seu espaço aéreo. No início do dia, o exército de Israel lançou ataques contra a instalação nuclear de Fordow, no Irã, além de atingir um quartel da guarda revolucionária iraniana e uma prisão que abriga opositores do regime iraniano.

