Justiça de SP impõe multa a aplicativos que oferecem serviço de mototáxi

Justiça de SP determina multa diária para aplicativos que continuarem oferecendo serviço de mototáxi

O corpo de Larissa Barros Torres, de 22 anos, foi sepultado em Guarulhos após um acidente fatal enquanto ela utilizava o serviço de moto por aplicativo em São Paulo.

O incidente ocorreu no último sábado (24) à noite no centro da capital paulista. Larissa foi atropelada após a moto em que estava colidir com a porta aberta de um carro parado no semáforo. A porta foi aberta por passageiros durante uma brincadeira.

A família informou que Larissa voltava de uma confraternização da empresa onde trabalhava. Três veículos passaram pelo local sem prestar socorro.

Apesar da proibição do serviço de mototáxi na cidade, aplicativos continuam oferecendo essa opção. Nesta segunda-feira (26), o Tribunal de Justiça reforçou a proibição e determinou uma multa diária de R$ 30 mil para plataformas que descumprirem a decisão.

