Lula discute tarifaço dis EUA com Haddad

Lula recebe Haddad para discutir crise das taxas impostas pelos Estados Unidos

O presidente Lula se reunirá com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para abordar as tarifas comerciais impostas pelos Estados Unidos. Após retornar do Chile, Lula discutirá com Haddad propostas de contingência para setores econômicos impactados pelas tarifas.

Durante sua visita ao Chile, Lula afirmou que uma guerra tarifária só ocorrerá caso o Brasil reaja às tarifas americanas. Uma delegação de senadores brasileiros viajará aos EUA para negociar com legisladores americanos.

O governo federal está preparado para a possibilidade de falta de resposta dos EUA antes do prazo final das tarifas. Fernando Haddad está desenvolvendo linhas de crédito e alternativas comerciais para exportadores brasileiros.

O ministro Alexandre de Moraes autorizou uma investigação sobre possível uso de informações privilegiadas por investidores em relação à taxação americana. A investigação será conduzida em sigilo pela Advocacia Geral da União.

O vice-presidente Geraldo Alckmin se reuniu com representantes de grandes empresas de tecnologia que apoiam o PIX, uma ferramenta criticada por Trump.

