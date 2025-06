Lula participa de cúpula do G7 no Canadá Presidente se encontra com líderes mundiais durante o evento Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/06/2025 - 12h29 (Atualizado em 17/06/2025 - 12h29 ) twitter

Lula participa de cúpula do G7 no Canadá se reúne com Zelensky

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está no Canadá para participar da cúpula do G7, que reúne as principais economias globais. Ele se junta à reunião ampliada do grupo, que inclui países convidados como África do Sul, Índia e México.

Durante sua estadia, Lula tem compromissos com líderes internacionais, incluindo o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, e o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz. Além disso, ele se reúne com o presidente da Ucrânia, Wolodymyr Zelensky.

Assista ao vídeo - Lula participa de cúpula do G7 no Canadá se reúne com Zelensky

