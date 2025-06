Lula recebe título de doutor honoris causa na França Presidente participa de eventos com Macron e empresários em Paris Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 06/06/2025 - 10h47 (Atualizado em 06/06/2025 - 10h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Lula recebe título de doutor honoris causa de Universidade da França

No segundo dia de compromissos na França, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva encontrou-se com o presidente francês Emmanuel Macron em Paris.

Antes disso, Lula recebeu o título de doutor honoris causa em uma universidade nos arredores da capital francesa.

Além dos compromissos acadêmicos, o presidente participou de uma cerimônia da Organização Mundial de Saúde Animal, que certificou o Brasil como livre de febre aftosa sem vacinação.

Lula também esteve presente no Fórum Econômico, onde se reuniu com empresários do Brasil e da França.

‌



A agenda do presidente no país europeu inclui ainda a participação na Cúpula dos Oceanos, que ocorrerá em Nice.

Assista ao vídeo - Lula recebe título de doutor honoris causa de Universidade da França

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!