Lula se encontra com Xi Jinping na China para discutir parcerias comerciais Presidente brasileiro participa de fórum da Celac em Pequim antes de jantar com líder chinês Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 13/05/2025 - 10h38 (Atualizado em 13/05/2025 - 10h38 )

Lula se reúne com Xi Jinping e defende ampliação de parcerias com a China

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está em visita à China, onde participou de um jantar com o presidente Xi Jinping.

Antes do jantar, ambos participaram do fórum da Comunidade dos Estados Latino-americanos e Caribenhos (Celac) em Pequim. Durante o evento, Lula destacou a importância de fortalecer as parcerias comerciais entre os países membros do bloco.

Assista em vídeo - Lula se reúne com Xi Jinping e defende ampliação de parcerias com a China

