Lula troca eventos por pronunciamento no Dia do Trabalho Presidente abordará temas econômicos em discurso oficial Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/04/2025 - 09h54 (Atualizado em 30/04/2025 - 09h54 )

Lula troca evento de 1º de maio por pronunciamento e destacará isenção do IR e consignado

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu não participar dos eventos tradicionais do Dia do Trabalhador, optando por um pronunciamento oficial às 20h.

No discurso, Lula abordará a proposta de isenção do Imposto de Renda para pessoas que ganham até R$ 5 mil mensais e a introdução do crédito consignado para trabalhadores com carteira assinada.

Esta será a primeira vez neste mandato que o presidente não estará presente em atos promovidos por centrais sindicais em 1º de maio.

A decisão de realizar um pronunciamento reflete a intenção de destacar medidas econômicas em discussão no Congresso Nacional.

Lula troca evento de 1º de maio por pronunciamento e destacará isenção do IR e consignado

