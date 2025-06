Mais de 130 municípios do RS são afetados por fortes chuvas Jaguari decreta calamidade pública; quarta morte confirmada Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/06/2025 - 17h59 (Atualizado em 23/06/2025 - 17h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RS: 21 municípios estão em situação de emergência por conta das fortes chuvas

No Rio Grande do Sul, fortes chuvas causaram danos em pelo menos 132 municípios. Jaguari declarou estado de calamidade pública e outras 21 cidades estão em situação de emergência. A Defesa Civil confirmou a quarta morte relacionada às chuvas: um homem de 59 anos foi encontrado em um veículo no rio Dourado, em Aratiba.

As chuvas intensas vêm afetando a região desde a semana passada, resultando em diversos problemas para as cidades atingidas. A situação reflete a gravidade dos danos provocados pelas condições climáticas adversas.

Assista ao vídeo - RS: 21 municípios estão em situação de emergência por conta das fortes chuvas

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!