Mais de 27 mil mulheres se inscrevem para serviço militar Ministério da Defesa oferece 1.010 vagas para alistamento feminino Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 03/04/2025 - 10h31 (Atualizado em 03/04/2025 - 10h31 )

Mais de 27 mil mulheres manifestaram interesse em participar do serviço militar, visando as 1.010 vagas disponibilizadas pelo Ministério da Defesa.

As candidatas têm até 30 de junho para se inscrever, podendo optar por fazê-lo presencialmente na Junta Militar do Estado ou por meio do site oficial.

O processo de seleção teve início em Brasília, onde as participantes passam por avaliações de suas capacidades físicas, mentais e médicas.

