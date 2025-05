Marina Silva participa de leilão florestal na Floresta Nacional do Jatuarana Concessão de 37 anos abrange 453 mil hectares com arrecadação prevista de R$ 32,6 milhões Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/05/2025 - 18h03 (Atualizado em 21/05/2025 - 18h03 ) twitter

Marina Silva participa de leilão de concessão de manejo florestal da Floresta Nacional do Jatuarana

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, participou do leilão para concessão de manejo florestal sustentável na Floresta Nacional do Jatuarana. O evento aconteceu na B3 em São Paulo e foi organizado pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima junto com o Serviço Florestal Brasileiro.

Localizada em Apuí, Amazonas, a área de concessão abrange 453 mil hectares divididos em quatro lotes. Três grupos empresariais arremataram esses lotes.

A concessão tem duração de 37 anos e prevê a arrecadação de R$ 32,6 milhões. Além disso, o projeto visa promover o manejo sustentável da floresta, gerar empregos e impulsionar o desenvolvimento econômico local.

