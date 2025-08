MC Poze e seis acusados tornam-se réus por tortura Justiça aceita denúncia por extorsão e sequestro de ex-empresário Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 01/08/2025 - 18h18 (Atualizado em 01/08/2025 - 18h18 ) twitter

MC Poze vira réu por tortura contra ex-empresário

A Justiça do Rio de Janeiro aceitou a denúncia contra MC Poze e outros seis indivíduos por crimes de tortura e extorsão contra Renato Medeiros, ex-empresário do cantor. O incidente ocorreu em fevereiro de 2023. A defesa de MC Poze nega as acusações apresentadas contra ele.

