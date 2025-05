Miguelito, do América Mineiro, é acusado de injúria racial em partida da Série B Jogador foi detido após jogo contra Operário e liberado para responder em liberdade Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/05/2025 - 17h59 (Atualizado em 05/05/2025 - 17h59 ) twitter

Jogador do América-MG vai responder em liberdade a denúncia de injúria racial em jogo da Série B

O meia-atacante Miguelito, do América Mineiro, foi acusado de injúria racial durante uma partida da Série B do Campeonato Brasileiro, ocorrida no Paraná. O jogo entre Operário e América foi interrompido aos 30 minutos do primeiro tempo devido à denúncia de injúria racial feita pelo atacante Allano, do Operário.

Após uma pausa de 15 minutos, a partida foi retomada. Ao término do jogo, Miguelito foi detido em flagrante, passando a noite sob custódia. Na tarde seguinte, ele foi liberado e responderá à acusação em liberdade. O advogado de defesa do jogador não concedeu declarações à imprensa.

