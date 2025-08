Motociclista investigado por homicídio após atropelamento fatal Idosa de 88 anos é sepultada após acidente em São Paulo Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 01/08/2025 - 18h17 (Atualizado em 01/08/2025 - 18h17 ) twitter

Polícia investiga morte de idosa atropelada por moto em São Paulo

Na tarde desta sexta-feira, em São Paulo, foi sepultada Maria dos Santos Oliveira, de 88 anos, que faleceu após ser atropelada por uma moto. Novas evidências desafiam o testemunho do motociclista, que alegou estar em baixa velocidade. Imagens de segurança mostram o piloto empinando a moto pouco antes do incidente, e testemunhas afirmam que ele estava em alta velocidade.

A vítima foi socorrida e levada a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O motociclista permaneceu no local após o acidente. Com as novas descobertas, as autoridades agora tratam o caso como homicídio doloso devido à conduta arriscada do piloto.

