Motociclista morre após linha chilena atingir pescoço no RJ Jorge Luiz da Silva Marciano foi fatalmente ferido enquanto pilotava moto Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/08/2025 - 17h25 (Atualizado em 04/08/2025 - 17h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RJ: homem morre após ser atingido por linha de pipa

Na Baixada Fluminense, um motociclista morreu depois que uma linha chilena cortante atingiu seu pescoço. Jorge Luiz da Silva Marciano, de 38 anos, estava indo para casa com sua esposa na garupa quando ocorreu o trágico acidente. Infelizmente, ele não resistiu aos ferimentos e faleceu antes que o socorro chegasse. Sua esposa saiu ilesa.

A utilização de linhas chilenas é proibida por lei no estado do Rio de Janeiro devido ao seu potencial altamente cortante. De janeiro a julho deste ano, o Disque Denúncia registrou mais de 700 denúncias relacionadas ao uso de cerol ou linha chilena no estado.

Assista ao vídeo - RJ: homem morre após ser atingido por linha de pipa

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!