Motorista embriagado atropela fatalmente menina de 11 anos em Itaquaquecetuba (SP) Condutor fugiu do local do acidente, mas foi preso posteriormente Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/07/2025 - 17h25 (Atualizado em 18/07/2025 - 17h25 )

Motorista bêbado atropela e mata menina de 11 anos na Grande São Paulo

Uma menina de 11 anos morreu após ser atropelada por um motorista embriagado enquanto caminhava com sua mãe no acostamento de uma avenida em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo. O condutor fugiu sem prestar socorro, mas foi detido pela polícia pouco tempo depois.

Câmeras de segurança registraram o momento em que a criança foi atingida por uma caminhonete branca. Parte das imagens foi encoberta por um ônibus que passava pelo local no instante do acidente. Na delegacia, o motorista admitiu ter consumido álcool antes do atropelamento.

Assista ao vídeo - Motorista bêbado atropela e mata menina de 11 anos na Grande São Paulo

