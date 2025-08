Motorista embriagado atropela grupo e mata mulher em Cotia Veículo em alta velocidade colidiu com caminhonete antes de atingir pedestres Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/08/2025 - 17h25 (Atualizado em 04/08/2025 - 17h25 ) twitter

Homem embriagado atropela sete pessoas e mata uma mulher em Cotia (SP)

Um acidente em Cotia, na Grande São Paulo, resultou na morte de uma mulher e deixou outras pessoas feridas. O incidente ocorreu quando um motorista embriagado atropelou um grupo de pedestres. A vítima fatal foi identificada como Patrícia Correia de Melo, de 33 anos.

O acidente aconteceu na noite de domingo, quando o carro em alta velocidade colidiu com uma caminhonete antes de atingir as vítimas. Entre os feridos está a mãe de Patrícia. O motorista, João Tadeu Quirino, de 61 anos, foi submetido ao teste do bafômetro, que confirmou a presença de álcool. Ele foi preso em flagrante e a Justiça decidiu por sua prisão preventiva após audiência de custódia.

Assista ao vídeo - Homem embriagado atropela sete pessoas e mata uma mulher em Cotia (SP)

