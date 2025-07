Novas medidas de segurança para chaves Pix entram em vigor Bancos devem consultar a Receita Federal para impedir fraudes com nomes diferentes Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/07/2025 - 11h59 (Atualizado em 02/07/2025 - 11h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Novas regras de segurança do Pix já estão em vigor; veja o que muda

Já estão em vigor as novas medidas de segurança para chaves Pix. Agora, os bancos precisam verificar com a Receita Federal as informações vinculadas ao Pix.

O objetivo é evitar que fraudadores insiram um nome diferente numa chave Pix do registrado na base de dados oficial. A mudança deve afetar apenas cerca de um por cento das chaves cadastradas.

Assista ao vídeo - Novas regras de segurança do Pix já estão em vigor; veja o que muda

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!