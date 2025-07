Operação da PF prende quatro por tráfico internacional de drogas Prisões ocorreram em São Paulo, Espírito Santo e Goiás; penas podem chegar a 45 anos Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/07/2025 - 17h35 (Atualizado em 23/07/2025 - 17h35 ) twitter

Operação contra o tráfico internacional de drogas prende quatro pessoas em três estados

Uma operação da Polícia Federal em Campinas resultou na prisão de quatro suspeitos de integrar uma organização criminosa envolvida no tráfico internacional de drogas. A ação ocorreu em cidades do interior de São Paulo e nos estados de Goiás e Espírito Santo.

Os detidos são acusados de liderar um esquema de lavagem de dinheiro para uma quadrilha que enviava cocaína ao exterior escondida em malas. Segundo a polícia, os criminosos operavam principalmente nos aeroportos de Viracopos e Guarulhos.

As investigações começaram no ano passado após a prisão de um casal tentando embarcar com cocaína para Paris. Os presos enfrentarão acusações por organização criminosa, tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro, com penas que podem chegar a até 45 anos de prisão.

