Operação do Bope resulta em mortes e prisões no Rio de Janeiro Ação visava reprimir disputa territorial entre facções na zona norte Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/04/2025 - 17h37 (Atualizado em 17/04/2025 - 17h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Três suspeitos de envolvimento com o crime organizado morrem durante operação do Bope no RJ

Durante uma operação do Bope em três comunidades da zona norte do Rio de Janeiro, três suspeitos de envolvimento com o crime organizado morreram e outros três foram detidos. A intervenção começou no início da manhã e teve como objetivo reprimir disputas territoriais entre facções criminosas rivais.

Assim que chegaram, os policiais foram alvo de disparos, resultando em confronto. Na operação, as autoridades apreenderam um arsenal composto por três fuzis, duas pistolas, um revólver, além de munição e drogas. As investigações indicam que dois dos mortos estavam envolvidos na morte de um policial militar no mês anterior.

Assista em vídeo - Três suspeitos de envolvimento com o crime organizado morrem durante operação do Bope no RJ

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!