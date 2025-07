Operação policial desmantela desmanche e recupera veículos no Rio Facção ligada ao Terceiro Comando Puro é alvo de ação na zona norte Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/07/2025 - 17h35 (Atualizado em 23/07/2025 - 17h35 ) twitter

Facção criminosa é alvo de operação contra roubo de cargas e veículos no Rio de Janeiro

Uma operação policial na Comunidade da Primavera, zona norte do Rio de Janeiro, resultou no fechamento de um desmanche e na recuperação de 12 veículos roubados. A ação visava desarticular um grupo criminoso associado ao Terceiro Comando Puro, a segunda maior facção do estado.

Mandados de busca e apreensão foram cumpridos na região, onde os agentes localizaram o desmanche e uma estufa com uma grande quantidade de maconha em uma residência. Durante a operação, um homem foi detido.

