Operação policial no Complexo da Maré resulta em morte de traficante Polícia realiza ação contra tráfico na zona norte do Rio de Janeiro Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 13/05/2025 - 10h47 (Atualizado em 13/05/2025 - 10h47 )

Líder de facção é morto durante operação policial no Rio

Uma operação policial foi deflagrada no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, visando combater o tráfico de drogas. Durante a ação, Thiago da Silva Folly, conhecido como TH da Maré, acabou morto. Ele era uma liderança do Terceiro Comando Puro, uma das facções criminosas atuantes na região.

A operação, conduzida pelo Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOP), focou em várias comunidades, incluindo Timbau, Baixa do Sapateiro e Vila do João. TH da Maré era um dos criminosos mais procurados do estado e estava escondido na comunidade do Timbau.

A ação policial foi marcada por intensos confrontos armados, que foram registrados em imagens capturadas durante a operação.

