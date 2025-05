Passageiro morre ao ficar preso entre portas na estação Campo Limpo Incidente ocorreu na movimentada Linha 5-Lilás do metrô de São Paulo Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 06/05/2025 - 17h50 (Atualizado em 06/05/2025 - 17h50 ) twitter

Homem morre ao ficar preso em porta de trem na estação Campo Limpo do metrô de São Paulo

Na manhã desta terça-feira (6), um passageiro perdeu a vida após ficar preso entre as portas de um trem e as portas de segurança da plataforma na estação Campo Limpo, parte da Linha 5-Lilás do metrô de São Paulo. O acidente aconteceu por volta das 8h em uma estação lotada.

O sistema da linha possui portas de plataforma que abrem simultaneamente com as do trem. Segundo a concessionária responsável pela linha, o passageiro ignorou os avisos visuais e sonoros para não embarcar naquele momento, resultando na tragédia.

