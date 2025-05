PIB do Brasil cresce 1,4% no primeiro trimestre de 2025 Economia brasileira avança com ganhos de R$ 3 trilhões no início do ano

Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/05/2025 - 17h49 (Atualizado em 30/05/2025 - 17h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share