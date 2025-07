Piloto da Esquadrilha da Fumaça se salva após queda de avião durante treinamento em SP CENIPA investiga causas do acidente com aeronave da FAB Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/07/2025 - 17h26 (Atualizado em 30/07/2025 - 17h27 ) twitter

Piloto da Esquadrilha da Fumaça sobrevive após batida e queda de aeronave no interior de SP

Um avião A-29 Super Tucano da Força Aérea Brasileira caiu durante um voo de treinamento em Santa Rita do Passa Quatro, no interior de São Paulo. O piloto conseguiu se ejetar antes do impacto e está fora de perigo.

O acidente ocorreu em uma área rural, e as imagens mostram os destroços do avião. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) investigará as causas do acidente.

Assista ao vídeo - Piloto da Esquadrilha da Fumaça sobrevive após batida e queda de aeronave no interior de SP

