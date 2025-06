Polícia Civil de Goiás desarticula quadrilha de roubo de cargas Operação ocorre em Goiás, São Paulo e Minas Gerais Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 06/06/2025 - 17h41 (Atualizado em 06/06/2025 - 17h41 ) twitter

Operação da polícia de Goiás mira quadrilha especializada em roubo de cargos

Uma operação policial realizada pela Polícia Civil de Goiás tem como alvo uma organização criminosa envolvida em roubo de cargas. A ação está sendo executada em Goiás, São Paulo e Minas Gerais, resultando na prisão de sete indivíduos, enquanto dois permanecem foragidos.

As investigações foram iniciadas após dois roubos de cargas e uma tentativa frustrada, ocorridos em Itumbiara, no sul de Goiás, em abril deste ano. Os criminosos usavam violência para abordar caminhoneiros e os mantinham em cativeiro até que as cargas, compostas por gérmen de milho e grãos de soja, fossem completamente saqueadas. As mercadorias estavam avaliadas em R$ 300 mil.

