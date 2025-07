Polícia descobre laboratório de drogas em operação no Rio Estufa com mais de 300 pés de maconha é encontrada durante ação policial Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/07/2025 - 17h36 (Atualizado em 23/07/2025 - 17h36 ) twitter

Laboratório para produção de drogas é encontrado durante operação no Complexo da Maré, no Rio

Durante uma operação na zona norte do Rio de Janeiro, policiais localizaram um laboratório de produção de cocaína com cerca de 30 quilos da droga. Além disso, uma estufa contendo mais de 300 pés de maconha foi descoberta em um edifício. A operação tinha como alvo traficantes do Espírito Santo escondidos na área.

Houve confronto entre os criminosos e policiais do Bope, resultando em troca de tiros e barricadas incendiadas. Devido à situação, cinco unidades de saúde municipais interromperam o atendimento. Um morador e dois suspeitos foram baleados e estão internados sob custódia.

As autoridades apreenderam munição, duas pistolas e dois fuzis, que foram encaminhados para perícia.

