Polícia Federal desarticula grupo de tráfico internacional em operação no Brasil

PF realiza operação para combater grupo que envia drogas para a Europa

A Polícia Federal realizou uma operação contra um grupo criminoso que traficava drogas do Brasil para a Europa utilizando voos comerciais. A ação envolveu mandados de busca e apreensão em São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia.

A investigação revelou que a quadrilha recrutava pessoas para transportar drogas em bagagens com compartimentos falsos. No exterior, as substâncias eram entregues a contatos indicados pela organização criminosa. Durante a operação, agentes visitaram residências, empresas dos investigados e casas de câmbio. No Rio de Janeiro, duas pessoas foram presas em flagrante.

Além das prisões, há indícios de lavagem de dinheiro no valor aproximado de R$ 10 milhões.

