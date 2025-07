Polícia Federal investiga fraude de R$ 30 milhões na Previdência Social Operação ocorre no Rio de Janeiro e envolve funcionários bancários e servidores do INSS Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/07/2025 - 17h30 (Atualizado em 17/07/2025 - 17h30 ) twitter

Esquema milionário de fraudes no INSS é alvo da Polícia Federal

A Polícia Federal do Rio de Janeiro iniciou uma investigação contra um grupo criminoso suspeito de desviar mais de R$ 30 milhões da Previdência Social. Nesta quinta-feira, a operação cumpriu mandados em diversas localidades, incluindo a região dos Lagos, São Gonçalo e a capital.

Os agentes apreenderam documentos, dinheiro e armas nos domicílios dos suspeitos. As investigações indicam que o esquema estava ativo por mais de uma década e contava com a participação de funcionários bancários e servidores do INSS. A fraude envolvia manipulação de documentos para obter benefícios destinados a pessoas com deficiência e idosos. Até o momento, não há registros de prisões.

