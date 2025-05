Polícia Federal prende suspeitos por fraude milionária no INSS em Minas Gerais Ação envolveu uso de documentos falsos e causou prejuízo de R$ 11 milhões Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 06/05/2025 - 17h50 (Atualizado em 06/05/2025 - 17h50 ) twitter

Três suspeitos são presos em operação da PF contra fraudes no INSS

Três suspeitos foram detidos em Minas Gerais por participação em um esquema de fraude contra o INSS, que resultou em um prejuízo superior a R$ 11 milhões. A operação foi coordenada pela Polícia Federal com apoio do Ministério da Previdência Social. As investigações revelaram que dez idosos usaram documentos falsos para assumir identidades fictícias e cometer as fraudes.

Enquanto isso, a oposição pressiona pela criação de uma CPI para investigar cobranças indevidas a aposentados e pensionistas, enfrentando resistência do governo. Gilberto Waller Jr., presidente do INSS, anunciou que os valores cobrados indevidamente serão restituídos diretamente nas contas dos beneficiários, atendendo à solicitação do Ministério Público ao Tribunal de Contas da União para ressarcimento em até 15 dias.

