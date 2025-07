Polícia Federal realiza operação contra desvios em emendas Mandados cumpridos na Bahia, Pernambuco e Distrito Federal Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/07/2025 - 17h31 (Atualizado em 17/07/2025 - 17h31 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Polícia Federal cumpre 18 mandados em operação contra desvios em emendas parlamentares

A Polícia Federal deflagrou uma operação que investiga desvios em emendas parlamentares, cumprindo 18 mandados de busca e apreensão na Bahia, Pernambuco e no Distrito Federal. Durante as buscas, R$ 10 mil foram encontrados escondidos em um par de sapatos ligados a Francisco Nascimento, primo do deputado federal Elmar Nascimento. Francisco é suspeito de intermediar contratos fraudulentos com a prefeitura de Campo Formoso, na Bahia. O irmão de Elmar Nascimento também está entre os investigados.

O Supremo Tribunal Federal ordenou o bloqueio de quase R$ 86 milhões em contas bancárias de indivíduos e empresas envolvidas na investigação. Até o momento, o deputado Elmar Nascimento não se manifestou sobre a operação que envolve seus familiares.

Assista ao vídeo - Polícia Federal cumpre 18 mandados em operação contra desvios em emendas parlamentares

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!