Polícia Militar apreende fuzis e drogas em ação na Vila Kennedy Operação mira tráfico do Comando Vermelho na zona oeste do Rio Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/05/2025 - 18h02 (Atualizado em 21/05/2025 - 18h02 )

Quatro suspeitos são presos durante operação da Polícia Militar na zona oeste do Rio de Janeiro

Uma operação da Polícia Militar na Vila Kennedy, na zona oeste do Rio de Janeiro, resultou na prisão de quatro suspeitos e na apreensão de dois fuzis. Durante a ação, realizada com o objetivo de capturar membros do Comando Vermelho, agentes encontraram as armas, sendo uma delas enterrada em uma cápsula, além de uma quantidade significativa de entorpecentes.

A Secretaria Municipal de Educação informou que a operação afetou quinze unidades escolares municipais na região. Desde o início do ano, mais de 300 escolas em diversas partes da cidade, principalmente nas zonas norte e oeste, tiveram suas atividades escolares alteradas devido às operações policiais.

