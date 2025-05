Prazo para declaração do Imposto de Renda encerra nesta sexta (30) Receita Federal libera primeiro lote de restituição de R$ 11 bilhões Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/05/2025 - 17h49 (Atualizado em 30/05/2025 - 17h49 ) twitter

O prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda termina nesta sexta-feira (30), às 23h59. No mesmo dia, a Receita Federal disponibilizou o primeiro lote de restituição do IR, considerado o maior da história, totalizando R$ 11 bilhões. Este é o primeiro de cinco lotes previstos para este ano.

A restituição inclui valores residuais de anos anteriores e beneficia mais de 6,3 milhões de contribuintes. A prioridade é para aqueles que utilizaram a declaração pré-preenchida e escolheram o recebimento via PIX, além de idosos. A consulta para saber se o contribuinte está no lote está disponível desde o dia 23 no site da Receita Federal.

Contribuintes que ainda não enviaram a declaração devem fazê-lo até o final do dia para evitar multa de 1% ao mês sobre o imposto devido.

