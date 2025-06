Prefeito de Palmas (TO) é preso por vazamento de informações sigilosas Eduardo Siqueira Campos é investigado em operação da Polícia Federal Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/06/2025 - 17h41 (Atualizado em 27/06/2025 - 17h41 ) twitter

Prefeito de Palmas (TO) é preso em operação da Polícia Federal

O prefeito de Palmas (TO), Eduardo Siqueira Campos, foi preso em uma operação da Polícia Federal que investiga um suposto vazamento de informações sigilosas do Superior Tribunal de Justiça. Além dele, foram detidos um advogado e um policial civil. As prisões foram determinadas pelo ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, após representação da Polícia Federal e parecer favorável da Procuradoria-Geral da República.

A decisão sobre a permanência do prefeito na prisão será tomada em audiência de custódia. A defesa ainda não se manifestou oficialmente, embora Siqueira Campos tenha negado envolvimento no esquema no mês passado. A Prefeitura de Palmas declarou que as investigações não estão relacionadas à administração atual.

