Prisões revelam esquema de tráfico de armas e drogas para facção no RJ Operação prende duas pessoas suspeitas de integrar rede criminosa Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 03/07/2025 - 17h48 (Atualizado em 03/07/2025 - 17h48 )

Polícia prende duas pessoas ligadas a rede de fornecimento de armas e drogas para facção do RJ

Duas pessoas foram detidas sob suspeita de participarem de um esquema de fornecimento de armas e drogas para a maior facção criminosa do Rio de Janeiro. As prisões ocorreram durante uma operação policial, sendo uma delas realizada em Taubaté, São Paulo.

Ana Lúcia Ferreira, uma das detidas, é acusada de coordenar uma rota de tráfico de armas e drogas. Ela iniciou seus contatos com o crime durante seu casamento com Elton Leonel, líder do PCC na fronteira com o Paraguai. Posteriormente, ela se associou ao traficante conhecido como Professor, chefe do Comando Vermelho no Complexo do Alemão, que faleceu há um mês.

O segundo detido, Gustavo Miranda de Jesus, é identificado como um operador da facção criminosa. As investigações continuam para desmantelar a rede de tráfico.

Assista ao vídeo - Polícia prende duas pessoas ligadas a rede de fornecimento de armas e drogas para facção do RJ

