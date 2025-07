Região Sul do Brasil enfrenta chuvas intensas Alertas de temporais entre norte do RS e sul do PR incluem ventos fortes Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/07/2025 - 10h41 (Atualizado em 24/07/2025 - 10h41 ) twitter

Sul do Brasil tem volta da chuva e alerta para temporais

A previsão indica o retorno das chuvas ao sul do Brasil, com alertas de temporais especialmente entre o norte do Rio Grande do Sul e o sul do Paraná. Espera-se rajadas de vento e raios.

As áreas mais afetadas devem ser o noroeste do Rio Grande do Sul e a Serra Gaúcha. Em Porto Alegre, a precipitação será menos intensa, com temperatura atual de 9 graus.

Assista ao vídeo - Sul do Brasil tem volta da chuva e alerta para temporais

